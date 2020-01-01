Увлажнитель воздуха Polaris PUH 3504
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Код товара: 22653
Производитель: Polaris
31 декабря
31 декабря
3 990₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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О товаре
увлажнитель, 30 Вт, 24 кв.м,
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 30
- Обслуживаемая площадь, м²
- 24
- Цвет
- белый
- Тип увлажнителя
- ультразвуковой
- Продолжительность работы, ч
- 12
- Расход воды, мл/ч
- 350
- Емкость резервуара для воды, л
- 4
- Особенности
- регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
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