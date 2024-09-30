О товаре

Увлажнитель воздуха Brayer BR4913 Благодаря поддержанию оптимального уровня влажности обеспечивает создание благоприятного микроклимата для окружающих. Специальная мембрана с высокой частотой колебаний превращает воду в холодный пар. Резервуар емкостью 3 литра гарантирует продолжительное время увлажнения – до 15 часов. В конструкции увлажнителя предусмотрены регулировка интенсивности испарения и направления потока пара. BRAYER BR4913 отличается простым управлением и функцией ароматизации. «Ночной режим» снижает уровень шума прибора для максимально комфортного отдыха. Технология автоматического отключения при низком уровне воды повышает безопасность в эксплуатации.