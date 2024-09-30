Увлажнитель воздуха BRAYER BR4913
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Код товара: 154972
Производитель: BRAYER
3 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Увлажнитель воздуха Brayer BR4913Благодаря поддержанию оптимального уровня влажности обеспечивает создание благоприятного микроклимата для окружающих. Специальная мембрана с высокой частотой колебаний превращает воду в холодный пар. Резервуар емкостью 3 литра гарантирует продолжительное время увлажнения – до 15 часов. В конструкции увлажнителя предусмотрены регулировка интенсивности испарения и направления потока пара. BRAYER BR4913 отличается простым управлением и функцией ароматизации. «Ночной режим» снижает уровень шума прибора для максимально комфортного отдыха. Технология автоматического отключения при низком уровне воды повышает безопасность в эксплуатации.
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 22
- Обслуживаемая площадь, м²
- 20
- Цвет
- белый
- Дополнительные функции
- ароматизация
- Страна производитель
- Китай
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