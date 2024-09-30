Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier
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Код товара: 141235
Производитель: Smartmi
Гарантия: 12 мес.
5 990₽
71
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 8
- Обслуживаемая площадь, м²
- 36
- Цвет
- белый
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