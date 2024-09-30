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Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 представляет собой ультразвуковое устройство, при непосредственном участии которого вы сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный для здоровья микроклимат. Представленная модель справится не только с эффективным наполнением воздуха живительной влагой, но и особыми ионами, которые положительно сказываются на общем самочувствии. Характерной чертой увлажнителя воздуха Ballu UHB-1100 является наличие специального отсека для ароматических масел. Таким образом, вы и домочадцы будете ежедневно вдыхать приятные и любимые запахи. Конструкцией прибора предусмотрен вместительный резервуар для воды объемом 7.5 л, а также специальный индикатор, уведомляющий о необходимости его пополнения. Функциональный дисплей и сенсорная панель управления обеспечат мгновенный доступ к возможным опциям. При выборе ночного режима происходит снижение интенсивности испарения и уменьшается расход электричества. Безопасное увлажнение в режиме теплого пара за счет нагрева воды до 80°С и ее пастеризации Встроенная, отключаемая функция ионизации воздуха насыщает воздух полезными для здоровья аэроионами Интеллектуальные режимы работы: AUTO, BIO и Ночной Блокировка панели управления – защита от детей и от случайного сброса настроек Управление увлажнителем осуществляется как с помощью сенсорной панели управления, так и пультом ДУ Яркий, контрастный дисплей в режиме реального времени позволяет отследить текущий уровень влажности, остаток воды в резервуаре, установленные режимы работы Фильтр с ионообменной смолой (AQUA фильтр) очищает водопроводную воду от солей жесткости Мягкая двухуровневая подсветка резервуара и базы позволяет использовать прибор, в том числе, как ночник Встроенная ароматическая капсула