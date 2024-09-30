Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
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8 650₽
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В магазинах:
В наличии
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О товаре
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 представляет собой ультразвуковое устройство, при непосредственном участии которого вы сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный для здоровья микроклимат. Представленная модель справится не только с эффективным наполнением воздуха живительной влагой, но и особыми ионами, которые положительно сказываются на общем самочувствии. Характерной чертой увлажнителя воздуха Ballu UHB-1100 является наличие специального отсека для ароматических масел. Таким образом, вы и домочадцы будете ежедневно вдыхать приятные и любимые запахи. Конструкцией прибора предусмотрен вместительный резервуар для воды объемом 7.5 л, а также специальный индикатор, уведомляющий о необходимости его пополнения. Функциональный дисплей и сенсорная панель управления обеспечат мгновенный доступ к возможным опциям. При выборе ночного режима происходит снижение интенсивности испарения и уменьшается расход электричества.
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 40
- Цвет
- белый
- Дополнительные функции
- ароматизация, ионизация
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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М
М
Максим
19 августа 2023
Недостатки
Нет
М
Максим
19 августа 2023
Недостатки
Нет
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