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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100

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Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 126123
Производитель: Ballu
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 650₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 представляет собой ультразвуковое устройство, при непосредственном участии которого вы сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный для здоровья микроклимат. Представленная модель справится не только с эффективным наполнением воздуха живительной влагой, но и особыми ионами, которые положительно сказываются на общем самочувствии. Характерной чертой увлажнителя воздуха Ballu UHB-1100 является наличие специального отсека для ароматических масел. Таким образом, вы и домочадцы будете ежедневно вдыхать приятные и любимые запахи. Конструкцией прибора предусмотрен вместительный резервуар для воды объемом 7.5 л, а также специальный индикатор, уведомляющий о необходимости его пополнения. Функциональный дисплей и сенсорная панель управления обеспечат мгновенный доступ к возможным опциям. При выборе ночного режима происходит снижение интенсивности испарения и уменьшается расход электричества.
  • Безопасное увлажнение в режиме теплого пара за счет нагрева воды до 80°С и ее пастеризации
  • Встроенная, отключаемая функция ионизации воздуха насыщает воздух полезными для здоровья аэроионами
  • Интеллектуальные режимы работы: AUTO, BIO и Ночной
  • Блокировка панели управления – защита от детей и от случайного сброса настроек
  • Управление увлажнителем осуществляется как с помощью сенсорной панели управления, так и пультом ДУ
  • Яркий, контрастный дисплей в режиме реального времени позволяет отследить текущий уровень влажности, остаток воды в резервуаре, установленные режимы работы
  • Фильтр с ионообменной смолой (AQUA фильтр) очищает водопроводную воду от солей жесткости
  • Мягкая двухуровневая подсветка резервуара и базы позволяет использовать прибор, в том числе, как ночник
  • Встроенная ароматическая капсула
    • Характеристики
    Тип прибора
    Увлажнитель воздуха
    Потребляемая мощность, Вт
    110
    Обслуживаемая площадь, м²
    40
    Цвет
    белый
    Дополнительные функции
    ароматизация, ионизация
    Страна производитель
    Китай
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    М
    М
    Максим
    19 августа 2023
    Рекомендует этот товар
    Недостатки
    Нет
    Ответить
    0 0
    М
    Максим
    19 августа 2023
    Рекомендует этот товар
    Недостатки
    Нет
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    В сравнение
    В избранное
    8 650₽
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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