Увлажнитель воздуха BRAYER BR 4703

О товаре

Увлажнитель воздуха ультразвуковой BRAYER BR 4703 Увлажнитель воздуха Brayer BR4703 представлен в необычном черном корпусе с настольной установкой. Устройство оснащено гигростатом и сенсорным управлением. Допускается непрерывная работа в течение 13-ти часов. Мощности данной модели хватает для обслуживания 25 м². Ультразвуковой прибор Brayer BR4703 оснащен резервуаром на 4.5 л. При работе расходуется 350 мл/ч, но интенсивность и направление увлажнения можно настраивать. Устройство дополнено дисплеем и индикатором для определения низкого уровня воды, функцией ароматизации, системой автоотключения и таймером. Поставка осуществляется с пультом ДУ.