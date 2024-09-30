Увлажнитель воздуха BRAYER BR 4703
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Код товара: 116151
Производитель: BRAYER
6 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Увлажнитель воздуха ультразвуковой BRAYER BR 4703Увлажнитель воздуха Brayer BR4703 представлен в необычном черном корпусе с настольной установкой. Устройство оснащено гигростатом и сенсорным управлением. Допускается непрерывная работа в течение 13-ти часов. Мощности данной модели хватает для обслуживания 25 м². Ультразвуковой прибор Brayer BR4703 оснащен резервуаром на 4.5 л. При работе расходуется 350 мл/ч, но интенсивность и направление увлажнения можно настраивать. Устройство дополнено дисплеем и индикатором для определения низкого уровня воды, функцией ароматизации, системой автоотключения и таймером. Поставка осуществляется с пультом ДУ.
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 40
- Обслуживаемая площадь, м²
- 25
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- ароматизация
- Страна производитель
- Китай
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