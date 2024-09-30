Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
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4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1Выдержан в строгом серебристом корпусе, что делает его незаменимым компонентом в помещении, оформленном в стиле Hi-Tech. Прибор разработан для увлажнения воздуха в жилом помещении, создавая комфортные условия для жизни и здоровья. Модель оборудована ультрафиолетовой лампой, защищающей от бактерий и грибков, что является положительным качеством устройства. Обладая мощностью 25 Вт, увлажнитель подходит для использования в помещении площадью 20 м². Kitfort КТ-2803-1 способен подстроиться под предпочтения пользователя. На переднюю панель вынесены кнопки, при помощи которых вы сможете настроить интенсивность распыления воды, а также включить или отключить подсветку панели. Конструкция прибора предусматривает наличие бака для жидкости объемом 5 л. Интенсивность распыления соответствует 300 мл/ч. Особенность увлажнителя в поддержке дополнительной функции «Ароматизация», что позволяет установить ванночку с фильтром, в которую наливается ароматическое масло, чтобы воздух наполнился приятными ароматами.
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 25
- Обслуживаемая площадь, м²
- 20
- Цвет
- серебристый
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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С
С
Салихов Магомед Исрапилович
28 января 2024
Достоинства
Отличный увлажнитель. Пользуюсь несколько лет . Очень хорошо помогает в зимнее время , когда не возможно открыть окна из-за холодов, а увлажнять нужно.
Недостатки
Со временем перестал точно показывать влажность воздуха
С
Салихов Магомед Исрапилович
28 января 2024
Достоинства
Отличный увлажнитель. Пользуюсь несколько лет . Очень хорошо помогает в зимнее время , когда не возможно открыть окна из-за холодов, а увлажнять нужно.
Недостатки
Со временем перестал точно показывать влажность воздуха
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