О товаре

Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1 Выдержан в строгом серебристом корпусе, что делает его незаменимым компонентом в помещении, оформленном в стиле Hi-Tech. Прибор разработан для увлажнения воздуха в жилом помещении, создавая комфортные условия для жизни и здоровья. Модель оборудована ультрафиолетовой лампой, защищающей от бактерий и грибков, что является положительным качеством устройства. Обладая мощностью 25 Вт, увлажнитель подходит для использования в помещении площадью 20 м². Kitfort КТ-2803-1 способен подстроиться под предпочтения пользователя. На переднюю панель вынесены кнопки, при помощи которых вы сможете настроить интенсивность распыления воды, а также включить или отключить подсветку панели. Конструкция прибора предусматривает наличие бака для жидкости объемом 5 л. Интенсивность распыления соответствует 300 мл/ч. Особенность увлажнителя в поддержке дополнительной функции «Ароматизация», что позволяет установить ванночку с фильтром, в которую наливается ароматическое масло, чтобы воздух наполнился приятными ароматами. Подстраивается под вас С помощью кнопок на передней панели можно установить интенсивность тумана, включить или выключить подсветку панели. Карбоновый HEPA-фильтр Наряду с очищением от всякого рода загрязнений, данный тип фильтров задерживает аллергены, бактерии, вирусы, а также избавляет от неприятных запахов, табачного дыма и гари.