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Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1

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Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 114715
Производитель: Kitfort
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2803-1

Выдержан в строгом серебристом корпусе, что делает его незаменимым компонентом в помещении, оформленном в стиле Hi-Tech. Прибор разработан для увлажнения воздуха в жилом помещении, создавая комфортные условия для жизни и здоровья. Модель оборудована ультрафиолетовой лампой, защищающей от бактерий и грибков, что является положительным качеством устройства. Обладая мощностью 25 Вт, увлажнитель подходит для использования в помещении площадью 20 м². Kitfort КТ-2803-1 способен подстроиться под предпочтения пользователя. На переднюю панель вынесены кнопки, при помощи которых вы сможете настроить интенсивность распыления воды, а также включить или отключить подсветку панели. Конструкция прибора предусматривает наличие бака для жидкости объемом 5 л. Интенсивность распыления соответствует 300 мл/ч. Особенность увлажнителя в поддержке дополнительной функции «Ароматизация», что позволяет установить ванночку с фильтром, в которую наливается ароматическое масло, чтобы воздух наполнился приятными ароматами.
  • Подстраивается под вас
    • С помощью кнопок на передней панели можно установить интенсивность тумана, включить или выключить подсветку панели.
  • Карбоновый HEPA-фильтр
    • Наряду с очищением от всякого рода загрязнений, данный тип фильтров задерживает аллергены, бактерии, вирусы, а также избавляет от неприятных запахов, табачного дыма и гари.
    Характеристики
    Тип прибора
    Увлажнитель воздуха
    Потребляемая мощность, Вт
    25
    Обслуживаемая площадь, м²
    20
    Цвет
    серебристый
    Страна производитель
    Китай
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    С
    С
    Салихов Магомед Исрапилович
    28 января 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Отличный увлажнитель. Пользуюсь несколько лет . Очень хорошо помогает в зимнее время , когда не возможно открыть окна из-за холодов, а увлажнять нужно.
    Недостатки
    Со временем перестал точно показывать влажность воздуха
    Ответить
    0 0
    С
    Салихов Магомед Исрапилович
    28 января 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Отличный увлажнитель. Пользуюсь несколько лет . Очень хорошо помогает в зимнее время , когда не возможно открыть окна из-за холодов, а увлажнять нужно.
    Недостатки
    Со временем перестал точно показывать влажность воздуха
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    4 990₽
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
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    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      3 дня

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