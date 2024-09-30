Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2809
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Код товара: 110639
Производитель: Kitfort
5 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 20
- Цвет
- белый
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