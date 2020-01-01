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Увлажнители и очистители воздуха
Увлажнитель воздуха Redmond SkyDew RHF-3317S

Увлажнитель воздуха Redmond SkyDew RHF-3317S

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Увлажнитель воздуха Redmond SkyDew RHF-3317S
Увлажнитель воздуха Redmond SkyDew RHF-3317S
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Код товара: 109445
Производитель: Redmond
6 января
6 января
5 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип прибора
Увлажнитель воздуха
Потребляемая мощность, Вт
30
Обслуживаемая площадь, м²
35
Цвет
белый
Дополнительные функции
ароматизация
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Продолжительность работы, ч
14
Расход воды, мл/ч
250
Емкость резервуара для воды, л
4
Особенности
регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, гигростат, дисплей
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В сравнение
В избранное
6 января
6 января
5 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа