Очиститель/увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3610D
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Код товара: 103812
Производитель: Electrolux
В наличии
В наличии
6 700₽
7 890₽
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Характеристики
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- Тип прибора
- Очиститель/увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 30
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- ионизация, ароматизация
- Тип увлажнителя
- ультразвуковой
- Продолжительность работы, ч
- 13
- Расход воды, мл/ч
- 500
- Емкость резервуара для воды, л
- 5.3
- Особенности
- предварительный нагрев воды, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, гигростат, дисплей
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Вопросы и ответы
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Б
Билал
19 ноября 2021
Доставьте пожалуйста этот увлажнитель воздуха в магазин в город Хасавюрт
1
0 0
0
05.ru
21.11.2021 15:43:02
Добрый день! Для оформления заказа напишите пожалуйста к нам в чат
Ответить
0 0
Б
Билал
19 ноября 2021
Доставьте пожалуйста этот увлажнитель воздуха в магазин в город Хасавюрт
1
0
0