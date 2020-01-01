Увлажнитель воздуха Philips HU 4707/13
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Код товара: 103802
Производитель: Philips
-25%
мало
мало
5 240₽
6 990₽
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 14
- Цвет
- серый
- Обслуживаемая площадь, м²
- 15
- Тип увлажнителя
- традиционный
- Продолжительность работы, ч
- 8
- Расход воды, мл/ч
- 150
- Емкость резервуара для воды, л
- 1.3
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