Увлажнитель-ароматизатор воздуха Kitfort КТ-2808
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
6 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7045 TFD
5 590₽
Увлажнитель воздуха Philips HU 4707/13
6 990₽
Увлажнитель воздуха Kitfort КТ-2809
5 990₽
Увлажнитель воздуха BRAYER BR 4703
6 390₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier
5 990₽
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5015D
5 890₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 37
- Обслуживаемая площадь, м²
- 30
- Цвет
- черный
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Б
Б
Бела
17 января 2021
Достоинства
Очень Удобно мыть. Удобно доливать воду, никуда не унося увлажнитель. Красивый и стильный дизайн. Сенсорный экран. В комплекте пуль управления.
Недостатки
Не нашла
Комментарии
Приобрели пару дней назад. Очень довольны. Работает отлично. Можно добавлять эфирные масла. Хватает на две ночи непрерывной работы . Нам всё нравится
Б
Бела
17 января 2021
Достоинства
Очень Удобно мыть. Удобно доливать воду, никуда не унося увлажнитель. Красивый и стильный дизайн. Сенсорный экран. В комплекте пуль управления.
Недостатки
Не нашла
Комментарии
Приобрели пару дней назад. Очень довольны. Работает отлично. Можно добавлять эфирные масла. Хватает на две ночи непрерывной работы . Нам всё нравится
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.