Увлажнитель-ароматизатор воздуха Kitfort КТ-2808

Очень Удобно мыть. Удобно доливать воду, никуда не унося увлажнитель. Красивый и стильный дизайн. Сенсорный экран. В комплекте пуль управления.

Комментарии

Приобрели пару дней назад. Очень довольны. Работает отлично. Можно добавлять эфирные масла. Хватает на две ночи непрерывной работы . Нам всё нравится