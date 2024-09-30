Увлажнитель-ароматизатор воздуха Kitfort КТ-2806
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Код товара: 101075
Производитель: Kitfort
2 890₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 12
- Обслуживаемая площадь, м²
- 20
- Цвет
- белый
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