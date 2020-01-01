Тепловентилятор Ресанта ТВК-2
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Код товара: 97897
Производитель: Ресанта
31 декабря
31 декабря
1 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Тепловентилятор
- Регулировка мощности
- есть
- Максимальная площадь обогрева
- 18
- Тип нагревательного элемента
- керамический
- Количество режимов работы
- 2
- Уровни мощности
- 1800/900 Вт
- Напряжение
- 220/230 В
- Мощность обогрева, Вт
- 1800
- Вентилятор
- есть
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