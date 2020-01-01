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Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н

Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н

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Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95322
Производитель: Ресанта
мало
мало
4 850₽
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Характеристики
Тип
Масляный радиатор
Регулировка мощности
есть
Максимальная площадь обогрева
25
Тип нагревательного элемента
спираль
Количество режимов работы
3
Уровни мощности
3
Напряжение
220/230 В
Мощность обогрева, Вт
2500
Вентилятор
нет
Количество секций
12
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мало
мало
4 850₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа