Масляный радиатор Timberk TOR 21.2211 SLX
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Код товара: 92810
Производитель: Timberk
В наличии
В наличии
8 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Регулировка мощности
- есть
- Максимальная площадь обогрева
- 28
- Тип нагревательного элемента
- спираль
- Количество режимов работы
- 1
- Уровни мощности
- 3
- Напряжение
- 220/230 В
- Мощность обогрева, Вт
- 2200
- Вентилятор
- нет
- Количество секций
- 11
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