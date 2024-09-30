Термовентилятор Zanussi ZFH/C-405
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2 690₽
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О товаре
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-405Предусматривается наличие мощного керамического элемента нагрева и надежной защиты от перегрева, гарантирующей безопасность и продлевающей срок службы данного прибора. Модель способствует комфортной эксплуатации в помещении с площадью до 25 кв.м. Работа осуществляется с мощность 2000 Вт при доступе к стандартной сети электричества с напряжением 220 B. Предусматривается наличие удобного регулируемого термостата.
Характеристики
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- Тип
- Термовентилятор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
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