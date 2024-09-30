Термовентилятор Zanussi ZFH/C-405

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Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-405 Предусматривается наличие мощного керамического элемента нагрева и надежной защиты от перегрева, гарантирующей безопасность и продлевающей срок службы данного прибора. Модель способствует комфортной эксплуатации в помещении с площадью до 25 кв.м. Работа осуществляется с мощность 2000 Вт при доступе к стандартной сети электричества с напряжением 220 B. Предусматривается наличие удобного регулируемого термостата. Два режима мощности обогрева: полный режим и режим половинной мощности Встроенный термостат Высоконадежный нагревательный элемент обеспечивает мгновенный нагрев помещения Датчик защиты от перегрева Керамический нагревательный элемент – сохраняет комфортное содержание кислорода в воздухе