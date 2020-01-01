Масляный радиатор Vitek VT-1710
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Код товара: 68242
Производитель: Vitek
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6 990₽
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О товаре
масляный радиатор, мощность обогрева 2000/1200/800 Вт, число секций: 9, регулировка температуры, термостат, колеса для перемещения
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Регулировка мощности
- есть
- Максимальная площадь обогрева
- 25
- Тип нагревательного элемента
- спираль
- Уровни мощности
- 2000/1200/800 Вт
- Напряжение
- 220/230 В
- Количество секций
- 11
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