Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN

О товаре

Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-09WDN Станет вашим незаменимым помощником при необходимости обогреть помещения площадью до 25 кв.м. Характерная особенность устройства заключается в наличии встроенного термостата, благодаря которому в обогреваемом помещении постоянно поддерживается заданная температура воздуха. На внешнюю поверхность модели нанесено текстурное покрытие, позволяющее повысить уровень теплоотдачи устройства. В этом радиаторе предусмотрено особое антикоррозийное покрытие, препятствующее образованию налета на поверхности устройства, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. А особая конструкция вращающихся ножек гарантирует устойчивость модели даже на самых неровных поверхностях. Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы. Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением. Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания.