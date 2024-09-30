Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
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5 590₽
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О товаре
Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-09WDNСтанет вашим незаменимым помощником при необходимости обогреть помещения площадью до 25 кв.м. Характерная особенность устройства заключается в наличии встроенного термостата, благодаря которому в обогреваемом помещении постоянно поддерживается заданная температура воздуха. На внешнюю поверхность модели нанесено текстурное покрытие, позволяющее повысить уровень теплоотдачи устройства. В этом радиаторе предусмотрено особое антикоррозийное покрытие, препятствующее образованию налета на поверхности устройства, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. А особая конструкция вращающихся ножек гарантирует устойчивость модели даже на самых неровных поверхностях.
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
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