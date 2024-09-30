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Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN

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Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 38540
Производитель: Ballu
2 отзыва
спросить

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ДО 30.09.24

5 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-09WDN

Станет вашим незаменимым помощником при необходимости обогреть помещения площадью до 25 кв.м. Характерная особенность устройства заключается в наличии встроенного термостата, благодаря которому в обогреваемом помещении постоянно поддерживается заданная температура воздуха. На внешнюю поверхность модели нанесено текстурное покрытие, позволяющее повысить уровень теплоотдачи устройства. В этом радиаторе предусмотрено особое антикоррозийное покрытие, препятствующее образованию налета на поверхности устройства, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. А особая конструкция вращающихся ножек гарантирует устойчивость модели даже на самых неровных поверхностях.
  • Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы.
  • Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.
  • Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания.
    • Характеристики
    Тип
    Масляный радиатор
    Мощность, Вт
    2000
    Страна производитель
    Китай
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    В сравнение
    В избранное
    5 590₽
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      завтра

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа