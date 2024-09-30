Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
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1 490₽
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В магазинах:
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О товаре
Тепловентилятор Ballu BFH/S-10Представлен в компактном дизайне с серо-белой расцветкой и предназначается для эксплуатации в помещении площадью около 25 кв.м. В основе применяется нагревательный элемент в виде спирали, который может быть отключен для активации режима обычного вентилирования без обогрева. Устройство действует при мощности 2000 Вт от стандартной сети электричества с напряжением 220 В. Модель дополнена светодиодным индикатором и регулируемым термостатом. Гарантией безопасности является наличие надежной системы защиты от перегрева.
Характеристики
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- Тип
- Тепловентилятор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
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