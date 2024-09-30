О товаре

Тепловентилятор Ballu BFH/S-10 Представлен в компактном дизайне с серо-белой расцветкой и предназначается для эксплуатации в помещении площадью около 25 кв.м. В основе применяется нагревательный элемент в виде спирали, который может быть отключен для активации режима обычного вентилирования без обогрева. Устройство действует при мощности 2000 Вт от стандартной сети электричества с напряжением 220 В. Модель дополнена светодиодным индикатором и регулируемым термостатом. Гарантией безопасности является наличие надежной системы защиты от перегрева. Система защиты Тепловентилятор оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор в случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии решетки тепловентилятора препятствием. Быстрый обогрев Спиральный нагревательный элемент Защита от перегрева