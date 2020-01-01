Масляный радиатор Ballu BOH/CL-09BRN
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Код товара: 34082
Производитель: Ballu
31 декабря
31 декабря
4 150₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Регулировка мощности
- есть
- Максимальная площадь обогрева
- 25
- Тип нагревательного элемента
- спираль
- Уровни мощности
- 2
- Напряжение
- 220 В
- Мощность обогрева, Вт
- 2000
- Вентилятор
- нет
- Количество секций
- 9
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