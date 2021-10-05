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Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2

Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2

0 отзывов
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Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2
Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2
Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 33133
Производитель: Termia
31 декабря
31 декабря
1 990₽
Доставка по
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    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

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Характеристики
Тип
Конвектор
Регулировка мощности
есть
Максимальная площадь обогрева
24
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Уровни мощности
2
Напряжение
220 В
Мощность обогрева, Вт
1500
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Вопросы и ответы
Р
Руслан
5 октября 2021
Здравствуйте, а почему не указано в конвекторах инверторный у него блок или нет?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
05.10.2021 10:33:17
Добрый день! Обратитесь к нам в чат, уточним
Ответить
0 0
Р
Руслан
5 октября 2021
Здравствуйте, а почему не указано в конвекторах инверторный у него блок или нет?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
1 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа