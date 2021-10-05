Конвектор Termia ЕВНА-1,5/230С2
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Код товара: 33133
Производитель: Termia
31 декабря
31 декабря
1 990₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- Конвектор
- Регулировка мощности
- есть
- Максимальная площадь обогрева
- 24
- Тип нагревательного элемента
- ТЭН
- Уровни мощности
- 2
- Напряжение
- 220 В
- Мощность обогрева, Вт
- 1500
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Вопросы и ответы
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Р
Руслан
5 октября 2021
Здравствуйте, а почему не указано в конвекторах инверторный у него блок или нет?
1
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0
05.ru
05.10.2021 10:33:17
Добрый день! Обратитесь к нам в чат, уточним
Ответить
0 0
Р
Руслан
5 октября 2021
Здравствуйте, а почему не указано в конвекторах инверторный у него блок или нет?
1
0
0