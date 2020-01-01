О товаре

Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T Модуль отопительный электрического конвектора предназначен для обогрева помещения до 25 м². За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Прибор тратит в 3 раза меньше энергии, чем обычные конвекторы, при использовании инверторного блока управления digital INVERTER. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic (усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения). Запатентованная конструкция жалюзи Fine Screen (увеличивают конвективный поток и направляют его в помещение). Master Speed Heating - комплекс технологий, благодаря которому конвектор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд. Нагревательный элемент HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, супер компактные размеры за счет увеличенной теплоотдачи, комфортное тепло достигается пониженной на 15% температурой нагревательного элемента. Срок службы 25 лет. Съемный блок управления. LED-дисплей, интеллектуальное управление. Функция "Родительский контроль".