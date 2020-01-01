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Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T

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Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T
Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T
Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 169299
Производитель: Electrolux
нет отзывов
спросить
-20%
7 950₽
9 970₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
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2 390 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T

Модуль отопительный электрического конвектора предназначен для обогрева помещения до 25 м². За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Прибор тратит в 3 раза меньше энергии, чем обычные конвекторы, при использовании инверторного блока управления digital INVERTER. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд.
  • Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic (усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения).
  • Запатентованная конструкция жалюзи Fine Screen (увеличивают конвективный поток и направляют его в помещение).
  • Master Speed Heating - комплекс технологий, благодаря которому конвектор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд.
  • Нагревательный элемент HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, супер компактные размеры за счет увеличенной теплоотдачи, комфортное тепло достигается пониженной на 15% температурой нагревательного элемента. Срок службы 25 лет. 
  • Съемный блок управления.
  • LED-дисплей, интеллектуальное управление.
  • Функция "Родительский контроль".
    • Характеристики
    Тип
    Конвектор
    Мощность, Вт
    2000
    Страна производитель
    Китай
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    В избранное
    -20%
    7 950₽
    9 970₽
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      3 дня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    2 390 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа