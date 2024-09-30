О товаре

Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408 Представляет собой компактное, но при этом довольно мощное устройство, способное быстро нагревать и поддерживать тепло в помещениях до 20 м². У тепловентилятора достаточно лаконичный внешний вид, что позволяет ему органично смотреться в любом интерьере. Мощный (1500 Вт) керамический нагревательный элемент предупреждает излишнее пересушивание воздуха в обогреваемом помещении, что делает климат в комнате более комфортным и здоровым. Работает тепловентилятор от сети, к которой подключается при помощи шнура. С помощью поворотных колесиков удобно регулировать мощность нагрева и температуру. Механизм защиты от перегрева делает тепловентилятор достаточно безопасным бытовым прибором. Тепловентилятор очень легкий, а на его задней панели имеется ручка для переноски. Поэтому перемещать устройство с места на место будет довольно просто. Безопасная работа Сертификат противопожарной безопасности гарантирует максимальный уровень безопасности при длительной непрерывной работе Экологичность При производстве тепловентилятора Zanussi ZFH/C-408 использовались экологически чистые и безопасные материалы Технология сохранения кислорода Rich Oxygen Благодаря использованию керамического нагревательного элемента, при работе прибора не происходит снижения уровня кислорода и не появляется неприятного ощущения сухости воздуха. Система безопасности Прибор оснащен двумя термодатчиками, которые надежно защищают от перегрева