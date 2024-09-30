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Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408

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Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161146
Производитель: Zanussi
нет отзывов
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ДО 30.09.24

2 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408

Представляет собой компактное, но при этом довольно мощное устройство, способное быстро нагревать и поддерживать тепло в помещениях до 20 м². У тепловентилятора достаточно лаконичный внешний вид, что позволяет ему органично смотреться в любом интерьере. Мощный (1500 Вт) керамический нагревательный элемент предупреждает излишнее пересушивание воздуха в обогреваемом помещении, что делает климат в комнате более комфортным и здоровым. Работает тепловентилятор от сети, к которой подключается при помощи шнура. С помощью поворотных колесиков удобно регулировать мощность нагрева и температуру. Механизм защиты от перегрева делает тепловентилятор достаточно безопасным бытовым прибором. Тепловентилятор очень легкий, а на его задней панели имеется ручка для переноски. Поэтому перемещать устройство с места на место будет довольно просто.
  • Безопасная работа
    • Сертификат противопожарной безопасности гарантирует максимальный уровень безопасности при длительной непрерывной работе
  • Экологичность 
    • При производстве тепловентилятора Zanussi ZFH/C-408 использовались экологически чистые и безопасные материалы
  • Технология сохранения кислорода Rich Oxygen
    • Благодаря использованию керамического нагревательного элемента, при работе прибора не происходит снижения уровня кислорода и не появляется неприятного ощущения сухости воздуха.
  • Система безопасности
    • Прибор оснащен двумя термодатчиками, которые надежно защищают от перегрева
    Характеристики
    Тип
    Тепловентилятор
    Мощность, Вт
    1500
    Страна производитель
    Китай
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    В сравнение
    В избранное
    2 390₽
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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