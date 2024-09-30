Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408
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Код товара: 161146
Производитель: Zanussi
2 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Тепловентилятор Zanussi ZFH/C-408Представляет собой компактное, но при этом довольно мощное устройство, способное быстро нагревать и поддерживать тепло в помещениях до 20 м². У тепловентилятора достаточно лаконичный внешний вид, что позволяет ему органично смотреться в любом интерьере. Мощный (1500 Вт) керамический нагревательный элемент предупреждает излишнее пересушивание воздуха в обогреваемом помещении, что делает климат в комнате более комфортным и здоровым. Работает тепловентилятор от сети, к которой подключается при помощи шнура. С помощью поворотных колесиков удобно регулировать мощность нагрева и температуру. Механизм защиты от перегрева делает тепловентилятор достаточно безопасным бытовым прибором. Тепловентилятор очень легкий, а на его задней панели имеется ручка для переноски. Поэтому перемещать устройство с места на место будет довольно просто.
Характеристики
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- Тип
- Тепловентилятор
- Мощность, Вт
- 1500
- Страна производитель
- Китай
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