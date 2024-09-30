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Тепловентилятор Polaris PCDH 2115

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Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 159820
Производитель: Polaris
нет отзывов
спросить

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ДО 30.09.24

4 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Тепловентилятор Polaris PCDH 2115

Мощный тепловентилятор – оптимальное решение для поддержания микроклимата в помещении площадью до 20 м2. Вращающийся корпус обеспечивает эффективное ориентирование воздушного потока в нужном направлении.
  • Термостат для автоматического поддержания температуры.
  • Удобная ручка для свободной переноски.
  • Корпус из термостойкого пластика, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии.
  • Лаконичный дизайн и классический белый цвет для современного интерьера.
  • Режим вентиляции без нагрева.
    • Характеристики
    Тип
    Тепловентилятор
    Мощность, Вт
    1500
    Страна производитель
    Китай
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    В сравнение
    В избранное
    4 290₽
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      3 дня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа