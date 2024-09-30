Тепловентилятор Polaris PCDH 2115
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Код товара: 159820
Производитель: Polaris
4 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Тепловентилятор Polaris PCDH 2115Мощный тепловентилятор – оптимальное решение для поддержания микроклимата в помещении площадью до 20 м2. Вращающийся корпус обеспечивает эффективное ориентирование воздушного потока в нужном направлении.
Характеристики
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- Тип
- Тепловентилятор
- Мощность, Вт
- 1500
- Страна производитель
- Китай
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