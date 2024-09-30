О товаре

Тепловентилятор Polaris PCDH 2115 Мощный тепловентилятор – оптимальное решение для поддержания микроклимата в помещении площадью до 20 м2. Вращающийся корпус обеспечивает эффективное ориентирование воздушного потока в нужном направлении. Термостат для автоматического поддержания температуры. Удобная ручка для свободной переноски. Корпус из термостойкого пластика, устойчивого к механическим повреждениям и коррозии. Лаконичный дизайн и классический белый цвет для современного интерьера. Режим вентиляции без нагрева.