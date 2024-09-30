Масляный радиатор OASIS BB-15T
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Код товара: 159162
Производитель: OASIS
3 950₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Масляный радиатор OASIS BB-15TСветло-серого цвета обеспечит комфортный обогрев помещения в холода. Он состоит из 7 секций, а по своей мощности (1500 Вт) подходит для обогрева комнаты площадью до 15 м². В процессе работы радиатор совершенно не издает шума, а значит, его можно установить в детской комнате или небольшом офисе. Наличие регулируемого термостата позволяет устанавливать наиболее комфортный уровень нагрева. Для этого на корпусе радиатора находится поворотный переключатель с индикацией. В конструкции предусмотрено наличие вентилятора, который поможет моментально распределить горячий воздух по комнате. Устанавливается радиатор на пол, а для его удобного перемещения он оборудован колесиками и ручкой. Безопасную работу обогревающего устройства обеспечивает защитная система отключения при перегреве. В моменты, когда радиатор не используется, можно убрать его шнур в специальный отсек. Это позволяет с удобством разместить радиатор в каком-нибудь укромном уголке, чтобы он не мешался.
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 1500
- Страна производитель
- Китай
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