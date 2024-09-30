Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12НЧ

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Обогреватель масляный Ресанта ОМПТ-12НЧ Масляный обогреватель оформлен в черном металлическом корпусе и содержит внутри масло. При нагреве масла до высокой температуре устройство отдает помещению тепло, нагревая воздух до комфортной температуры. Такой прибор незаменим в межсезонье, когда отсутствует централизованное отопление. Нагреватель мощностью 2500 Вт рассчитан на обогрев помещения площадью 30 м². Благодаря встроенному термостату он способен поддерживать автоматически заданную температуру. Для регулировки температуры и уровня мощности на боковой стороне корпуса предусмотрены две поворотные ручки. Внешняя часть корпуса обогревателя не нагревается, что делает его безопасным прибором для пользователя. К тому же, это защищает от выжигания кислорода в комнате. Устанавливается устройство на колесики, что позволяет легко перемещать его. В отсек внутри корпуса можно спрятать сетевой шнур, когда прибор не используется.