Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12НЧ
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Код товара: 156457
Производитель: Ресанта
5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Обогреватель масляный Ресанта ОМПТ-12НЧМасляный обогреватель оформлен в черном металлическом корпусе и содержит внутри масло. При нагреве масла до высокой температуре устройство отдает помещению тепло, нагревая воздух до комфортной температуры. Такой прибор незаменим в межсезонье, когда отсутствует централизованное отопление. Нагреватель мощностью 2500 Вт рассчитан на обогрев помещения площадью 30 м². Благодаря встроенному термостату он способен поддерживать автоматически заданную температуру. Для регулировки температуры и уровня мощности на боковой стороне корпуса предусмотрены две поворотные ручки. Внешняя часть корпуса обогревателя не нагревается, что делает его безопасным прибором для пользователя. К тому же, это защищает от выжигания кислорода в комнате. Устанавливается устройство на колесики, что позволяет легко перемещать его. В отсек внутри корпуса можно спрятать сетевой шнур, когда прибор не используется.
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2500
- Страна производитель
- Китай
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