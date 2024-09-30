Масляный радиатор Ресанта ОМ-9НВ
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Код товара: 156452
Производитель: Ресанта
5 650₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Обогреватель масляный Ресанта ОМ-9НВМасляный радиатор с 9 секциями характеризуется высокой мощностью в 2400 Вт, позволяющей ему справляться с поставленными задачами в максимально короткое время. Встроенный вентилятор обеспечит равномерное распределение воздушного потока для быстрого увеличения температуры. Подойдет для помещений площадью до 25 кв.м. Модель порадует наличием встроенного термостата, при помощи которого вы без труда подберете необходимую температуру обогрева. Прорезиненные колеса в основании не поцарапают напольное покрытие при перемещении радиатора. Технология защиты в автоматическом режиме приостановит его работу, не позволив перегреться и выйти из строя. А отсек для сетевого шнура обеспечит компактное хранение прибора в случае необходимости.
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
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