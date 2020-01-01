Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-9НЧ

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
SamsungXiaomiAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGXiaomiPhilipsSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
SonyApple
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Подарочные сертификаты
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Спорт и одежда
БюрократМеттаSamuraiChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-9НЧ

Наведите на фотографию для увеличения
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-9НЧ
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 156448
Производитель: Ресанта
нет отзывов
спросить
5 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 650 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
5 490₽
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-11WDN
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-11WDN
6 190₽
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
Масляный радиатор Ballu Comfort BOH/CM-09WDN
4 990₽
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
5 750₽
Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
4 990₽
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-12Н
6 190₽
О товаре

Обогреватель масляный Ресанта ОМПТ-9НЧ

Масляный обогреватель черного цвета обладает мощностью 2000 Вт и разработан для помещений площадью 20 м². Благодаря трем уровням мощности он позволяет быстро нагревать воздух в помещении и поддерживать комфортную температуру. Это возможно за счет встроенного термостата. Регулировка мощности осуществляется при помощи механической ручки. Конструкцией Ресанта ОМПТ-9НЧ предусмотрено 9 секций, наполненных маслом. При воздействии элемента нагрева масло нагревается до определенной температуры, отдавая воздуху тепло. Внешняя часть корпуса сохраняет невысокую температуру, поэтому прибор почти не выжигает кислород. Устанавливается обогреватель на колесики, поэтому его легко перемещать по любому напольному покрытию. Дополнительно прибор оснащается ручкой. Для сматывания шнура предусмотрено специальное место на боковой стороне корпуса.
Характеристики
Тип
Масляный радиатор
Мощность, Вт
2000
Страна производитель
Китай
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
5 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 650 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа