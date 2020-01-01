Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-9НЧ

О товаре

Обогреватель масляный Ресанта ОМПТ-9НЧ Масляный обогреватель черного цвета обладает мощностью 2000 Вт и разработан для помещений площадью 20 м². Благодаря трем уровням мощности он позволяет быстро нагревать воздух в помещении и поддерживать комфортную температуру. Это возможно за счет встроенного термостата. Регулировка мощности осуществляется при помощи механической ручки. Конструкцией Ресанта ОМПТ-9НЧ предусмотрено 9 секций, наполненных маслом. При воздействии элемента нагрева масло нагревается до определенной температуры, отдавая воздуху тепло. Внешняя часть корпуса сохраняет невысокую температуру, поэтому прибор почти не выжигает кислород. Устанавливается обогреватель на колесики, поэтому его легко перемещать по любому напольному покрытию. Дополнительно прибор оснащается ручкой. Для сматывания шнура предусмотрено специальное место на боковой стороне корпуса.