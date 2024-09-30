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Конвектор Smartmi Convector Heater 1S

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Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 121674
Производитель: Smartmi
Гарантия: 12 мес.
5
3 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-25%
11 990₽
15 990₽
143
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155
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Тепловентилятор Smartmi Fan Heater ZNNFJ07ZM
12 990₽
155
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1 = 1₽
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Тепловентилятор Smartmi Fan Heater ZNNFJ07ZM
155
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1 = 1₽
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Тепловентилятор Smartmi Fan Heater ZNNFJ07ZM
Тепловентилятор Smartmi Fan Heater ZNNFJ07ZM
12 990₽
О товаре

Обогреватель конвекторный Smartmi Convector Heater 1S

Конвектор демонстрирует максимальную эффективность в помещении площадью около 15 кв. м. Он располагается на полу за счет устойчивых ножек. Мощность электронного ТЭНа получится регулировать со смартфона за счет приложения Mi Home. Благодаря ему управлять температурой дома получится даже тогда, когда вы не рядом. Например, если вы едете домой с работы или возвращаетесь с дачи, можно позаботиться о тепле дома заранее. Индикаторы влажности, таймера, температуры также предусмотрены в конструкции «умного» конвектора. Это необычное решение значительно расширяет его возможности. При перегреве или опрокидывании срабатывает опция автоматического отключения.
  • Умный обогреватель воздуха
    • Мощности обогревателя Smartmi 1S Smart Version хватит, чтобы быстро обогреть помещение площадью до 15 квадратных метров. Удобное сенсорное управление, возможность дистанционного управления, тонкий современный дизайн и двойная защита обеспечивают новый уровень пользовательского комфорта и безопасности.
  • Управление со смартфона
    • Обогреватель Smartmi 1S Smart Version поддерживает управление через мобильное приложение MiHome. Можно удаленно установить температуру в пределах от 16 до 32 градусов и включите обогреватель, и по приходу домой комната будет уже нагрета.
  • Датчики температуры
    • Встроенные в корпус Smartmi 1S Smart Version датчики с высокой точностью контролируют температуру в помещении. Как только температура достигнет заданного показателя, обогреватель автоматически прекратит работу и включится после того, как температура в комнате снизится.
  • Не сушит воздух
    • Обогреватель Smartmi 1S Smart Version работает по принципу конвекционного нагрева: теплый воздух поднимается вверх, заставляя холодный воздух опускаться к полу. Происходит разница в давлении, которая создает мягкую микроциркуляцию воздушных масс.
  • Защита от влаги
    • Степень защиты IPX4 позволяет размещать обогреватель Smartmi 1S Smart Version в помещениях с повышенной влажностью. Можно без опасений установить конвектор в ванной комнате.
  • Мощный нагрев
    • Нагревательный элемент из железа, хрома и алюминия нагревается мгновенно после включения и сразу начинает отдавать тепло. Теплый воздух проходит через решетку конвектора Smartmi 1S Smart Version специальной формы и равномерно распределяется по комнате.
  • Защита от перегрева и падения
    • Встроенный датчик температуры автоматически отключает питание конвектора при внутренней температуре свыше 95°С. Отдельный датчик опрокидывания отключает конвектор при наклоне корпуса более чем на 45°.
  • Сенсорный дисплей
    • Удобный сенсорный дисплей на корпусе сообщает актуальную информацию о температуре и влажности воздуха в комнате. Для изменения температуры достаточно одного прикосновения. Три режима яркости дисплея позволяют четко видеть показатели при любом освещении в комнате.
    Характеристики
    Тип
    Конвектор
    Мощность, Вт
    2200
    Страна производитель
    Китай
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 3
    5
    3 отзыва
    Общий рейтинг
    3 отзыва
    5
    5 звезд
    3
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Ахмед
    4 ноября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Красивый и удобный
    Недостатки
    Нет
    Комментарии
    Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
    Ответить
    0 0
    А
    А
    Ахмед
    4 ноября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Красивый и удобный
    Недостатки
    Нет
    Комментарии
    Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
    Ответить
    0 0
    А
    Ахмед
    4 ноября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Красивый и удобный
    Недостатки
    Нет
    Комментарии
    Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    В сравнение
    В избранное
    -25%
    11 990₽
    15 990₽
    143
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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