Конвектор Smartmi Convector Heater 1S
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Код товара: 121674
Производитель: Smartmi
Гарантия: 12 мес.
-25%
11 990₽
15 990₽
143
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Обогреватель конвекторный Smartmi Convector Heater 1SКонвектор демонстрирует максимальную эффективность в помещении площадью около 15 кв. м. Он располагается на полу за счет устойчивых ножек. Мощность электронного ТЭНа получится регулировать со смартфона за счет приложения Mi Home. Благодаря ему управлять температурой дома получится даже тогда, когда вы не рядом. Например, если вы едете домой с работы или возвращаетесь с дачи, можно позаботиться о тепле дома заранее. Индикаторы влажности, таймера, температуры также предусмотрены в конструкции «умного» конвектора. Это необычное решение значительно расширяет его возможности. При перегреве или опрокидывании срабатывает опция автоматического отключения.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Конвектор
- Мощность, Вт
- 2200
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
А
А
Ахмед
4 ноября 2023
Достоинства
Красивый и удобный
Недостатки
Нет
Комментарии
Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
А
А
Ахмед
4 ноября 2023
Достоинства
Красивый и удобный
Недостатки
Нет
Комментарии
Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
А
Ахмед
4 ноября 2023
Достоинства
Красивый и удобный
Недостатки
Нет
Комментарии
Реально дает температуру в комнате и плюс к тому что он еще подключается к умному дому
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