Масляный радиатор OASIS US-20

О товаре

Масляный обогреватель Oasis US-20 Масляный радиатор представлен в мобильном сером дизайне. Устройство оснащено 9ю секциями и благодаря регулируемому термостату позволяет увеличивать мощность до 2000 Вт. Это способствует удачному оснащению комнаты до 20 кв.м. Оборудование предназначено для напольной установки благодаря устойчивым ножкам с колесиками. Комфортной эксплуатации способствует наличие удобной для удержания рукоятки и кабеля длиной 1.4 м. Прибор оснащен яркой индикацией и тремя рабочими режимами. При опрокидывании срабатывает автоотключение, что исключает риск случайного возгорания.