Масляный радиатор OASIS US-20
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 117784
Производитель: OASIS
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
О товаре
Масляный обогреватель Oasis US-20Масляный радиатор представлен в мобильном сером дизайне. Устройство оснащено 9ю секциями и благодаря регулируемому термостату позволяет увеличивать мощность до 2000 Вт. Это способствует удачному оснащению комнаты до 20 кв.м. Оборудование предназначено для напольной установки благодаря устойчивым ножкам с колесиками. Комфортной эксплуатации способствует наличие удобной для удержания рукоятки и кабеля длиной 1.4 м. Прибор оснащен яркой индикацией и тремя рабочими режимами. При опрокидывании срабатывает автоотключение, что исключает риск случайного возгорания.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.