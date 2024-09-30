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Масляный радиатор OASIS US-20

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Масляный радиатор OASIS US-20
Масляный радиатор OASIS US-20
Масляный радиатор OASIS US-20
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 117784
Производитель: OASIS
нет отзывов
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ДО 30.09.24

4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Масляный обогреватель Oasis US-20

Масляный радиатор представлен в мобильном сером дизайне. Устройство оснащено 9ю секциями и благодаря регулируемому термостату позволяет увеличивать мощность до 2000 Вт. Это способствует удачному оснащению комнаты до 20 кв.м. Оборудование предназначено для напольной установки благодаря устойчивым ножкам с колесиками. Комфортной эксплуатации способствует наличие удобной для удержания рукоятки и кабеля длиной 1.4 м. Прибор оснащен яркой индикацией и тремя рабочими режимами. При опрокидывании срабатывает автоотключение, что исключает риск случайного возгорания.
Характеристики
Тип
Масляный радиатор
Мощность, Вт
2000
Страна производитель
Китай
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В избранное
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа