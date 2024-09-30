Масляный радиатор Ресанта ОМ-9Н
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 117383
Производитель: Ресанта
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
О товаре
Обогреватель масляный Ресанта ОМ-9НМасляный радиатор выполнен в белом цвете, а значит, подойдет для установки практически в любом интерьере. Он состоит из 9 секций и обладает мощностью в 2000 Вт, что предполагает эффективный обогрев помещения площадью до 20 м². Наличие колесиков и удобной ручки обеспечивают легкое перемещение радиатора в любое место. А световой индикатор оповещает о рабочем состоянии электроприбора. Подключается радиатор к электросети с помощью сетевого шнура, который при необходимости убирается в специальный отсек. Радиатор оснащен поворотным регулятором мощности нагрева, с помощью которого можно выбрать оптимальный вариант из 3 представленных. Кроме того, в радиаторе предусмотрен термостат (тоже с поворотной ручкой), благодаря чему устанавливается необходимая температура нагрева. Поэтому такой радиатор можно оставлять включенным на ночь, задав предварительно необходимые параметры. Для безопасного использования радиатора имеется защита от перегрева, в случае чего автоматически отключающая прибор.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.