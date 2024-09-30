Масляный радиатор Ресанта ОМ-9Н

О товаре

Обогреватель масляный Ресанта ОМ-9Н Масляный радиатор выполнен в белом цвете, а значит, подойдет для установки практически в любом интерьере. Он состоит из 9 секций и обладает мощностью в 2000 Вт, что предполагает эффективный обогрев помещения площадью до 20 м². Наличие колесиков и удобной ручки обеспечивают легкое перемещение радиатора в любое место. А световой индикатор оповещает о рабочем состоянии электроприбора. Подключается радиатор к электросети с помощью сетевого шнура, который при необходимости убирается в специальный отсек. Радиатор оснащен поворотным регулятором мощности нагрева, с помощью которого можно выбрать оптимальный вариант из 3 представленных. Кроме того, в радиаторе предусмотрен термостат (тоже с поворотной ручкой), благодаря чему устанавливается необходимая температура нагрева. Поэтому такой радиатор можно оставлять включенным на ночь, задав предварительно необходимые параметры. Для безопасного использования радиатора имеется защита от перегрева, в случае чего автоматически отключающая прибор.