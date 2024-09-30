Масляный радиатор OASIS UT-25

О товаре

Масляный обогреватель OASIS UT-25 Масляный радиатор предусмотрен для обогрева комнаты площадью 25 м². Прибор выполнен в металлическом прочном корпусе серо-белого цвета, работает с помощью подключения к сети. Строение предусматривает наличие 11 секций, регулируемого термостата, регулятора выбора мощности нагрева. Радиатор не оснащен дисплеем, дистанционным управлением, таймером и вентилятором. При нагревании до предельной термературы срабатывает защита от перегрева в виде отключения. Предполагается напольная установка электроприбора. Световой индикатор работы Регулируемый термостат; отсутствие шума при работе Защита от перегрева Легкость перемещения прибора Отделение для шнура