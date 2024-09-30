Масляный радиатор OASIS UT-25
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Код товара: 116196
Производитель: OASIS
3 950₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре
Масляный обогреватель OASIS UT-25Масляный радиатор предусмотрен для обогрева комнаты площадью 25 м². Прибор выполнен в металлическом прочном корпусе серо-белого цвета, работает с помощью подключения к сети. Строение предусматривает наличие 11 секций, регулируемого термостата, регулятора выбора мощности нагрева. Радиатор не оснащен дисплеем, дистанционным управлением, таймером и вентилятором. При нагревании до предельной термературы срабатывает защита от перегрева в виде отключения. Предполагается напольная установка электроприбора.
Характеристики
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- Тип
- Масляный радиатор
- Мощность, Вт
- 2500
- Страна производитель
- Китай
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