Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000
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5 190₽
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О товаре
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000Конвектор напольного типа изготовлен из высокопрочной стали и имеет степень защиты IP24. Модель напольного типа имеет мощность 2000 Вт, что обеспечивает быстрый обогрев жилых или офисных помещений площадью до 25 м². Система равномерной конвекции и монолитный нагревательный элемент способствует быстрому распространению тепла во всех направлениях. Конвектор имеет индикатор питания, который информирует о подключении устройства к электросети. Для регулировки мощности предусмотрен удобный переключатель с графическим обозначением. В комплекте есть ножки-опоры, которые обеспечивают устойчивое положение на ровной поверхности.
Характеристики
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- Тип
- Конвектор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ф
Ф
Фатима
21 февраля 2024
Ф
Фатима
21 февраля 2024
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