Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000

О товаре

Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 Конвектор напольного типа изготовлен из высокопрочной стали и имеет степень защиты IP24. Модель напольного типа имеет мощность 2000 Вт, что обеспечивает быстрый обогрев жилых или офисных помещений площадью до 25 м². Система равномерной конвекции и монолитный нагревательный элемент способствует быстрому распространению тепла во всех направлениях. Конвектор имеет индикатор питания, который информирует о подключении устройства к электросети. Для регулировки мощности предусмотрен удобный переключатель с графическим обозначением. В комплекте есть ножки-опоры, которые обеспечивают устойчивое положение на ровной поверхности.