Конвектор Electrolux ECH/AS -2000 ER

О товаре

Конвектор электрический Electrolux ECH/AS -2000 ER Конвектор может похвастаться высокой мощностью работы в 2000 Вт, что позволяет ему обеспечить равномерный и быстрый нагрев воздуха в помещениях площадью до 25 кв.м. Значительно облегчить процесс выбора настроек работы позволят кнопки и встроенный дисплей на блоке управления. Модель порадует своего обладателя предусмотренным таймером, который в автоматическом режиме отключит прибор в строго установленный вами временной промежуток. Прорезиненные колеса обеспечат быстрое перемещение конвектора, не повреждая напольное покрытие. Функция блокировки не позволит маленьким детям включить устройство. А защитная технология приостановит его работу в случае перегрева, тем самым исключив риск внезапной поломки.