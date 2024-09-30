Конвектор Electrolux ECH/AS -2000 ER
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Код товара: 114102
Производитель: Electrolux
7 690₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS -2000 ERКонвектор может похвастаться высокой мощностью работы в 2000 Вт, что позволяет ему обеспечить равномерный и быстрый нагрев воздуха в помещениях площадью до 25 кв.м. Значительно облегчить процесс выбора настроек работы позволят кнопки и встроенный дисплей на блоке управления. Модель порадует своего обладателя предусмотренным таймером, который в автоматическом режиме отключит прибор в строго установленный вами временной промежуток. Прорезиненные колеса обеспечат быстрое перемещение конвектора, не повреждая напольное покрытие. Функция блокировки не позволит маленьким детям включить устройство. А защитная технология приостановит его работу в случае перегрева, тем самым исключив риск внезапной поломки.
Характеристики
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- Тип
- Конвектор
- Мощность, Вт
- 2000
- Страна производитель
- Китай
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