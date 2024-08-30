Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 118797
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- метеостанция
- Измерение температуры (OUT)
- есть
- Дополнительные функции
- синхронизация со смартфоном
- Диапазон показателей температуры
- диапазон температур 0-60°C, диапазон влажности: 0-99%
- Измерение влажности
- есть
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
А
А
Ашура
30 августа 2024
Достоинства
Миниатюрный качественный
Комментарии
Отличный
Т
Т
Тимур
7 февраля 2024
А
Ашура
30 августа 2024
Достоинства
Миниатюрный качественный
Комментарии
Отличный
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.