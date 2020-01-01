Кондиционер Green GRI/GRO-24 IG2
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Код товара: 89764
Производитель: Green
мало
мало
75 350₽
904
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 65
- Мощность кондиционера (BTU)
- 24 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 19.17
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- -15 … +48 Co
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- -15 … +24 Co
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