Кондиционер Panasonic 09 CS/CU-TZ 25 TKEW
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Код товара: 88819
Производитель: Panasonic
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мало
59 500₽
714
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 25
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A++
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 10.9
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- мин. -10°С, макс. 43°С
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- макс. 24° С, мин. - 15° С
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