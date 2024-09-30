Сплит система GREE Bora INVERTOR GWH 18 AAD -K3DNA2E Инвертор
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74 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 14.17
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