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Кондиционеры
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр

Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр

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Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Кондиционер Green GRI/GRO-18 IG2 Инвертoр
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 75991
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
мало
мало
58 150₽
697
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Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
50
Мощность кондиционера (BTU)
18 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
14.17
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
макс. 48°С, мин. -15°С
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
макс. 24° С, мин. - 15° С
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Вопросы и ответы
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14.12.2022 11:34:22
Добрый день! Установки у нас нет
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Г
Гость 81
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Здравствуйте. Установка кондиционера входит в стоимость ?
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мало
мало
58 150₽
697
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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