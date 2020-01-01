Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-BR1
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31 декабря
31 декабря
23 450₽
24 950₽
140
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- B
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 7
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- мин. 17 °C
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- мин. -7 °C
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