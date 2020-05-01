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Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH2

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Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-24 HH2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 75036
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
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Кондиционер Green TSI/TSO-24 HRSY2
Кондиционер Green TSI/TSO-24 HRSY2
69 800₽
Характеристики
Площадь помещения, м²
65
Мощность кондиционера (BTU)
24 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
7030
Мощность в режиме обогрева, Вт
7300
Дополнительные режимы
осушение, ночной, вентиляция
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84 200₽
95 100₽
1010
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 25 260 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?