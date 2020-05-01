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Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2

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Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2
Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 75035
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
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65 600₽
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Кондиционер Hisense 18HR4SMATG015G
Кондиционер Hisense 18HR4SMATG015G
67 690₽
Характеристики
Площадь помещения, м²
50
Мощность кондиционера (BTU)
18 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
5274
Мощность в режиме обогрева, Вт
5570
Дополнительные режимы
осушение, ночной, вентиляция
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В сравнение
В избранное
65 600₽
74 700₽
787
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 19 680 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?