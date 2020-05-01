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Кондиционер GREEN GRI/GRO-18 HH2
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Код товара: 75035
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
65 600₽
74 700₽
787
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Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 50
- Мощность кондиционера (BTU)
- 18 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 5274
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 5570
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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