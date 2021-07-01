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Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH2
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Код товара: 74998
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
34 700₽
36 500₽
416
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Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 27
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2550
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2650
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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Вопросы и ответы
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Т
Татьяна
1 июля 2021
Сколько стоит установка кондиционера?
1
0 0
А
Амалия
02.07.2021 10:23:47
здравствуйте! Обратитесь к нам в чат, проконсультируем по ценам установок)
Ответить
0 0
Т
Татьяна
1 июля 2021
Сколько стоит установка кондиционера?
1
0
0