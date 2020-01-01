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Кондиционеры
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2

Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2

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Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 74997
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
24 300₽
291
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Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
20
Мощность кондиционера (BTU)
7 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
7.83
Особенности
пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
макс. 43°С, мин. 18°С
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
макс. 24° С, мин. - 7° С
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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