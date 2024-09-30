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Кондиционер Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A

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Кондиционер Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A
Кондиционер Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A
Кондиционер Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 27919
Производитель: Gree
Гарантия: 36 мес.
2 отзыва
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ДО 30.09.24

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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
24 000₽
Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
20
Мощность кондиционера (BTU)
7 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
7.83
Особенности
пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
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26 950₽
323
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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