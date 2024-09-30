Кондиционер Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A
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26 950₽
323
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 7.83
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
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