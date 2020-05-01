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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
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Сплит-система Royal Clima ATTICA NERO RC-AN35HN
Модель Royal Clima RC-AN35HN имеет функцию ионизации воздушного потока «ЗДОРОВЬЕ», насыщает воздух отрицательно заряженными частицами — ионами, которые в свою очередь очищают воздух от бактерий, неприятных запахов и создают в окружающей среде эффект свежего лесного воздуха. Элегантная сплит-система представлена двумя блоками — наружным для внешнего размещения и внутренним блоком черного цвета со скрытым дисплеем. Для удобства работы с системой в комплект поставки входит пульт.
- Площадь помещения, м²
- 37
- Мощность кондиционера (BTU)
- 12 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 3640
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 3770
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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