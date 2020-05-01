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Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В

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Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 188587
Производитель: Hisense
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49 590₽
595
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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
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Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
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16 490₽

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Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
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Кондиционер Denko KR-18
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Кондиционер Royal Clima SUPREMO NERO RCI-RSN40NH
52 950₽
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15 890₽

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Кондиционер Royal Clima SUPREMO NERO RCI-RSN40NH
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Кондиционер Royal Clima SUPREMO NERO RCI-RSN30NH
49 950₽
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Кондиционер Royal Clima SUPREMO NERO RCI-RSN30NH
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Кондиционер CHERBROOKE ASA-18HR4K1
54 950₽
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Кондиционер CHERBROOKE ASA-18HR4K1
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Кондиционер Vitek VT-2514
45 000₽
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Кондиционер Vitek VT-2514
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Кондиционер Hyundai HAC-18i/T-PRO
51 250₽
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15 380₽

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Кондиционер Hyundai HAC-18i/T-PRO
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Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01G(C)
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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
46 450₽
Характеристики
Площадь помещения, м²
37
Мощность кондиционера (BTU)
13 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
3700
Мощность в режиме обогрева, Вт
3750
Дополнительные режимы
турбо, вентиляция, ночной, осушение
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49 590₽
595
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 14 880 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?