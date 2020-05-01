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Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
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Код товара: 188587
Производитель: Hisense
49 590₽
595
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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
46 450₽
Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 37
- Мощность кондиционера (BTU)
- 13 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 3700
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 3750
- Дополнительные режимы
- турбо, вентиляция, ночной, осушение
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