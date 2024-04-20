Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1

О товаре

Сплит-система GREEN TSI/TSO-07 HRIY1 Кондиционер отличается стильным дизайном и высокой надежностью. Данная модель предназначена для установки в помещении до 20 м². Оборудование функционирует в режимах обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Благодаря 5-ступенчатому вентилятору и системе качания жалюзи обеспечивается эффективное равномерное распределение воздушного потока. Фильтр высокой плотности с противоплесневой обработкой обеспечивает тщательную очистку воздуха от пыли и аллергенов. Внутренний блок оформлен в белом цвете и оснащен скрытым цифровым дисплеем. Пульт ДУ позволяет удобно управлять температурой, временем и прочими параметрами. Применение инверторного компрессора гарантирует стабильность и низкий уровень шума. Внешний блок надежно защищен от замерзания, коррозии и прочих неблагоприятных воздействий.