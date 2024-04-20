в рассрочку
Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 188480
Производитель: Green
31 500₽
378
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 5 магазинах
бесплатно,в 5 магазинах
Доставка
бесплатно,
завтра
Нашли дешевле?
Похожие товары
371
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8%
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
30 950₽
33 400₽
416
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5%
Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH2
34 700₽
36 500₽
387
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
32 300₽
34 300₽
428
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
35 700₽
37 600₽
402
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
33 550₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
25 950₽
О товаре
Сплит-система GREEN TSI/TSO-07 HRIY1Кондиционер отличается стильным дизайном и высокой надежностью. Данная модель предназначена для установки в помещении до 20 м². Оборудование функционирует в режимах обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Благодаря 5-ступенчатому вентилятору и системе качания жалюзи обеспечивается эффективное равномерное распределение воздушного потока. Фильтр высокой плотности с противоплесневой обработкой обеспечивает тщательную очистку воздуха от пыли и аллергенов. Внутренний блок оформлен в белом цвете и оснащен скрытым цифровым дисплеем. Пульт ДУ позволяет удобно управлять температурой, временем и прочими параметрами. Применение инверторного компрессора гарантирует стабильность и низкий уровень шума. Внешний блок надежно защищен от замерзания, коррозии и прочих неблагоприятных воздействий.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2050
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2350
- Дополнительные режимы
- осушение
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Муминат
20 апреля 2024
Установка бесплатно??
1
0 0
0
05.ru
21.04.2024 20:34:22
Здравствуйте! у нас нет услуги установки кондиционеров, к сожалению
Ответить
0 0
М
Муминат
20 апреля 2024
Установка бесплатно??
1
0
0