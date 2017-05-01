Кондиционер CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1

О товаре

Сплит-система CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1 Кондиционер настенный умеет автоматически производить очистку внутренних элементов от загрязнений. По окончании работы происходит запуск вентилятора, который удаляет частицы пыли и препятствует развитию микроорганизмов. Эксплуатация модели возможна в любое время суток. Уровень шума уменьшен до отметки 25.5 дБ. Спрятанные в кондиционере настенном фильтры улавливают крупные и мелкие аллергены. Вы начнете ежедневно наслаждаться чистым и свежим воздухом. Положенный в основу хладагент R410A не провоцирует выброс в помещение вредных компонентов и является полностью безопасным для здоровья. Многоуровневая защита помогает внешнему блоку противостоять образованию плесени и коррозийного налета.