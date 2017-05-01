в рассрочку
Кондиционер CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 187936
Производитель: CHERBROOKE
Гарантия: 36 мес.
25 700₽
308
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 6 магазинах
бесплатно,в 6 магазинах
Доставка
бесплатно,
завтра
Нашли дешевле?
Похожие товары
281
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1
23 450₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
25 950₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1
25 950₽
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRSY1
22 450₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9%
Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
25 450₽
27 700₽
323
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense AS-07HW4SYDTG035
26 950₽
О товаре
Сплит-система CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1Кондиционер настенный умеет автоматически производить очистку внутренних элементов от загрязнений. По окончании работы происходит запуск вентилятора, который удаляет частицы пыли и препятствует развитию микроорганизмов. Эксплуатация модели возможна в любое время суток. Уровень шума уменьшен до отметки 25.5 дБ. Спрятанные в кондиционере настенном фильтры улавливают крупные и мелкие аллергены. Вы начнете ежедневно наслаждаться чистым и свежим воздухом. Положенный в основу хладагент R410A не провоцирует выброс в помещение вредных компонентов и является полностью безопасным для здоровья. Многоуровневая защита помогает внешнему блоку противостоять образованию плесени и коррозийного налета.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Площадь помещения, м²
- 21
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2200
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2200
- Дополнительные режимы
- турбо, экорежим, вентиляция, ночной, осушение
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.