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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
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Код товара: 187302
Производитель: Green
55 700₽
668
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О товаре
Сплит-система GREEN TSI/TSO-18 HRSY1Кондиционер способен с точностью поддерживать заданный температурный режим и разработан с учетом бережного отношения к окружающей среде. Данная модель подходит для установки в помещение до 50 м² и предусматривает работу в нескольких режимах. Система качания жалюзи способствует равномерному распределению воздушного потока. Для очистки воздуха применяется противопылевой фильтр. Внутренний блок выделяется оформлением в элегантном белом цвете и имеет цифровой дисплей. Для удобного управления на удаленном расстоянии в комплекте поставляется пульт ДУ. Внешний блок отличается стойкостью к низкой температуре, неблагоприятным воздействиям окружающей среды и появлению коррозии.
Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 50
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 4990
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 5130
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
М
М
Муид
7 июля 2023
М
М
Муид
7 июля 2023
М
Муид
7 июля 2023
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Мехдиева
13 июня 2022
Здравствуйте, у вас есть кондиционеры с квадратурой 100?
1
0 0
0
05.ru
15.06.2022 10:57:18
Добрый день! Нет в продаже
0 0
М
Мехдиева
13 июня 2022
Здравствуйте, у вас есть кондиционеры с квадратурой 100?
1
0
0