Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1

О товаре

Сплит-система GREEN TSI/TSO-18 HRSY1 Кондиционер способен с точностью поддерживать заданный температурный режим и разработан с учетом бережного отношения к окружающей среде. Данная модель подходит для установки в помещение до 50 м² и предусматривает работу в нескольких режимах. Система качания жалюзи способствует равномерному распределению воздушного потока. Для очистки воздуха применяется противопылевой фильтр. Внутренний блок выделяется оформлением в элегантном белом цвете и имеет цифровой дисплей. Для удобного управления на удаленном расстоянии в комплекте поставляется пульт ДУ. Внешний блок отличается стойкостью к низкой температуре, неблагоприятным воздействиям окружающей среды и появлению коррозии.