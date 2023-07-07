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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1

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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4
2 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 187302
Производитель: Green
4
2 отзыва
1
вопрос
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55 700₽
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Кондиционер Ballu BSUI-09HN8_23Y
44 950₽
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13 490₽

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Кондиционер Ballu BSUI-09HN8_23Y
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14 990₽

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Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
Кондиционер Royal Clima RCI-RF30HN
54 950₽
О товаре

Сплит-система GREEN TSI/TSO-18 HRSY1

Кондиционер способен с точностью поддерживать заданный температурный режим и разработан с учетом бережного отношения к окружающей среде. Данная модель подходит для установки в помещение до 50 м² и предусматривает работу в нескольких режимах. Система качания жалюзи способствует равномерному распределению воздушного потока. Для очистки воздуха применяется противопылевой фильтр. Внутренний блок выделяется оформлением в элегантном белом цвете и имеет цифровой дисплей. Для удобного управления на удаленном расстоянии в комплекте поставляется пульт ДУ. Внешний блок отличается стойкостью к низкой температуре, неблагоприятным воздействиям окружающей среды и появлению коррозии.
Характеристики
Площадь помещения, м²
50
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
4990
Мощность в режиме обогрева, Вт
5130
Дополнительные режимы
осушение, ночной
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Отзывы 2
4
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
4
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
1
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Муид
7 июля 2023
Понравился
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0 0
М
М
Муид
7 июля 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
М
Муид
7 июля 2023
Понравился
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0
0
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Вопросы и ответы
М
Мехдиева
13 июня 2022
Здравствуйте, у вас есть кондиционеры с квадратурой 100?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
15.06.2022 10:57:18
Добрый день! Нет в продаже
Ответить
0 0
М
Мехдиева
13 июня 2022
Здравствуйте, у вас есть кондиционеры с квадратурой 100?
1 Ответить
0
0
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Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

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